عمليات البصرة : القبض على ٨ مطلوبين بقضايا مختلفة ومصادرة اسلحة متنوعة شمالي المحافظة

2021/06/21 | 07:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت قوة من اللواء ٣٦ الآلي التابع لقيادة عمليات البصرة القبض على ٨ مطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة خلال عمليات البحث والتفتيش في القاطع الشمالي لمحافظة البصرة .وذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان ان لواء المغاوير التابع للقيادة وقوة من مقر القيادة تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع .وفي سياق متصل وحسب المعلومات الاستخبارية تم حجز عجلة كبيرة نوع تريلة محملة بدراجات نارية مهربة لاتحمل اوراقh رسمية وخارج الضوابط القانونية./ انتهى

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