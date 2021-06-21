-الإمبراطورية-, ماهي؟ وكيف نفكر بها. حوار مع أرونداتي روي - محمود الصباغ

2021/06/21 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة محمود الصباغلقاء مجلة بوسطن ريفيو (عدد" امبراطورية الشر" خريف 2018) مع أرونداتي روي عن الرقابة ورواية القصص ومشكلتها مع مصطلح "ما بعد الكولونيالية".تسأل "أرونداتي روي"، في روايتها الثانية، "وزارة السعادة القصوى" (2017)، "ما هو المقدار المقبول [دفعه] من الدم لتقديم أدب جيد؟" تعتبر هذه العلاقة بين الخيال وأشياء الحياة الواقعية -العنف والظلم والسلطة- من طبيعة مركزية في كتاب ......





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