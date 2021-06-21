الحداثالوجيا و ما بعد الحداثالوجيا - حسن عجمي

2021/06/21 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_عجمي الحداثالوجيا مركَّبة من "الحداثة" و "لوجيا" بمعنى عِلم وبذلك الحداثالوجيا عِلم الحداثة الذي يدرس الحداثة علمياً من خلال تحليلها على أنها معادلة رياضية قابلة للاختبار.



أما ما بعد الحداثالوجيا فهو عِلم ما بعد الحداثة الذي يدرس ما بعد الحداثة علمياً بفضل تعريفها على أنها معادلة رياضية بينما السوبر حداثالوجيا فهو عِلم السوبر حداثة الذي يدرس السوبر حداثة علمياً من خلال تحليلها على أنها معادلة رياضية أي ......





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