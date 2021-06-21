نقض مفهوم الخلق الإلهي - هيبت بافي حلبجة

#هيبت_بافي_حلبجة من الضرورة ، بداءة ، أن نمايز مابين ثلاثة وأن نبدي ملاحظتين .
الأمر الأول إن إله الكون قديم ، وليس قديم سواه ، فهو الأزلي الأبدي ، وحينما تطابقت مشيئته مع ذاتها خلق الوجود ، أي الكون والإنسان ، خلقه من العدم ، خلقه من كن فيكون .
فكل العفاريت والجن والأشياء والإنسان والأجرام والكواكب والبراغيث والديدان وأوراق الشجر وحبات المطر لها منشأ واحد هو إن إله الكون قد خلقها من لاشيء بعبارة ، كن فكان .
وسيتم ......
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