نقض مفهوم الخلق الإلهي - هيبت بافي حلبجة

2021/06/21 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيبت_بافي_حلبجة من الضرورة ، بداءة ، أن نمايز مابين ثلاثة وأن نبدي ملاحظتين .



الأمر الأول إن إله الكون قديم ، وليس قديم سواه ، فهو الأزلي الأبدي ، وحينما تطابقت مشيئته مع ذاتها خلق الوجود ، أي الكون والإنسان ، خلقه من العدم ، خلقه من كن فيكون .



فكل العفاريت والجن والأشياء والإنسان والأجرام والكواكب والبراغيث والديدان وأوراق الشجر وحبات المطر لها منشأ واحد هو إن إله الكون قد خلقها من لاشيء بعبارة ، كن فكان .



وسيتم ......





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