2021/06/21 | 08:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و19985 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يتمسك بالصدارة..



أحدث إحصائية بوفيات وإصابات كورونا عربيا وعالميا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتمسك بالصدارة.. أحدث إحصائية بوفيات وإصابات كورونا عربيا وعالميا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتمسك بالصدارة.. أحدث إحصائية بوفيات وإصابات كورونا عربيا وعالميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).