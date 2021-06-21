لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى.. تعيين حاخام يهودي بالجيش الألماني

2021/06/21 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن الجيش الألماني عين مؤخرا حاخاما يهوديا لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى، وذلك بعد أن صوت برلمان البلاد على قرار في العام المنصرم يسمح بتعيين كاهن في القوات المسلحة من جديد.

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