2021/06/21 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان فوزه في الانتخابات التشريعيّة التي جرت الأحد في أرمينيا، بعد أن حلّ حزبه في المقدّمة بحسب ما أظهرت نتائج جزئيّة رفضها خصمه روبرت كوتشاريان.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوز باشينيان بانتخابات أرمينيا وخصمه يعترض المركز الخبري الوطني.

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