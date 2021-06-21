العمل تضع اللمسات الأخيرة لمشروع توزيع الأراضي على مشمولي الحماية

2021/06/21 | 08:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، استكمال إجراءات توزيع قطع الأراضي السكنية بين مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية.

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وقالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة هدى سجاد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (21 حزيران 2021)، إن "اللجان الفنية والإدارية والقانونية تعمل على وضع الآليات المناسبة للمباشرة بعملية توزيع قطع الأراضي السكنية بين مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وفق القانون، وسيكون الشمول وفقا لقاعدة بيانات الوزارة".

وأضافت، "نشدد على أهمية التعاون بين الهيئة والحكومات المحلية لتقديم الخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة والتي لا تملك السكن اللائق، مما يضطرها للسكن في العشوائيات ومناطق الطمر الصحي في بغداد والمحافظات".

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