حرب النبيذ تشتعل.. الصين تخطط لمنافسة أستراليا

2021/06/21 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى الصين إلى تحويل نينغشيا – التي تتمتع بالحكم الذاتي - المنتجة للنبيذ إلى منطقة تنافس بوردو الفرنسية وذلك بعد زيارة الرئيس، شي جين بينغ، العام المنصرم بالتزامن مع طفرة في صادرات بكين من النبيذ.

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