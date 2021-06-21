2021/06/21 | 09:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد انتهاء المحادثات الأخيرة بين القوى العالمية وإيران لإحياء اتفاق نووي دون اتفاق، بعد يوم من انتخاب منتج أوبك رئيسا جديدا.وأرجأ دبلوماسيون جولة سادسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صعود اسعار النفط عالميا وبرنت يسجل 73.70 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صعود اسعار النفط عالميا وبرنت يسجل 73.70 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صعود اسعار النفط عالميا وبرنت يسجل 73.70 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).