تعطل مفاعل بوشهر النووي في إيران

2021/06/21 | 09:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكر التلفزيون الإيراني مساء أمس الأحد، أن محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية أغلقت مؤقتا للقيام بإصلاحات فنية.

وقال النائب المنسق في شركة توزيع كهرباء ايران (توانیر) غلامعلي رخشاني مهر، إن محطة بوشهر الكهروذرية خرجت من شبكة توليد الكهرباء بشكل اضطراري، وفقاً لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وفي تصريح للتلفزيون الايراني قال رخشاني مهر إن انقطاع المحطة عن توليد الكهرباء بدأ منذ أمس وسيستمر بين 3 الى 4 أيام، وهو ما سيسبب نقصا في انتاج الكهرباء بمقدار الف ميغا وات.

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