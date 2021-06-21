2021/06/21 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قالت سلطات ولاية ماهاراشترا الهندية، إنه تم اكتشاف 20 حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يطلق عليها اسم “دلتا بلس” (B.1.617.2.1).وأضاف الدكتور ت ب لاهان رئيس مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند..



ظهور طفرة جديدة لفيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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