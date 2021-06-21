صعود أسعار النفط عالمياً

2021/06/21 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد انتهاء المحادثات الأخيرة بين القوى العالمية وإيران لإحياء اتفاق نووي دون اتفاق، بعد يوم من انتخاب منتج أوبك رئيسا جديدا.وأرجأ دبلوماسيون جولة سادسة من الاجتماعات مع وجود ثغرات كبيرة متبقية لإصلاح الاتفاق ، وهي المرة الثالثة منذ بدء المحادثات في أبريل نيسان التي يفوت فيها المفاوضون المواعيد النهائية التي حددوها بأنفسهم لتجديد الاتفاقية.



من المرجح أن يؤدي إحياء الصفقة إلى تخفيف العقوبات الأمريكية وزيادة تدفقات النفط الخام.ارتفع النفط الخام بنسبة 50 ٪ تقريبًا هذا العام مع خروج الاقتصادات الرئيسية من القيود وعمليات الإغلاق بعد نشر لقاحات Covid-19 في جميع أنحاء العالم، انتعش الطلب، خاصة في الولايات المتحدة وأجزاء من آسيا.



تجاوز استهلاك النفط في الصين مستويات ما قبل الوباء، وتظهر الهند علامات التعافي من موجة الفيروس الثانية القاتلة التي دمرت اقتصادها.ارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/ تموز 0.38٪ إلى 71.56 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 05: 25 بتوقيت غرينتشوارتفع خام برنت لشهر أغسطس / آب 0.26٪ إلى 73.70 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد ارتفاعه 0.6٪ في الجلسة السابقة.

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