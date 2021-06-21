بعد انتهاء المحادثات الأخيرة بين القوى العالمية وإيران.. ارتفاع باسعار النفط

2021/06/21 | 09:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد انتهاء المحادثات الأخيرة بين القوى العالمية وإيران لإحياء اتفاق نووي دون اتفاق.وارتفع النفط الخام بنسبة 50 ٪ تقريبًا هذا العام مع خروج الاقتصادات الرئيسية من القيود وعمليات الإغلاق بعد نشر لقاحات Covid-19 في جميع أنحاء العالم، انتعش الطلب، خاصة في الولايات المتحدة وأجزاء من آسيا.تجاوز استهلاك النفط في الصين مستويات ما قبل الوباء، وتظهر الهند علامات التعافي من موجة الفيروس الثانية القاتلة التي دمرت اقتصادها.وارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم تموز 0.38٪ إلى 71.56 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية .وارتفع خام برنت لشهر آب 0.26٪ إلى 73.70 دولارا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد ارتفاعه 0.6٪ في الجلسة السابقة./انتهى8

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