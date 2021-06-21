مهندسون خريجون في كركوك يعتصمون امام مبنى المحافظة للمطالبة بالتعيين

2021/06/21 | 09:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني في محافظة كركوك ،عن قيام العشرات من المهندسين المعتصمين الذين يطالبون بالتعيين في شركة نفط الشمال بمنع موظفي ديوان محافظة كركوك من الدخول الى المبنى الحكومي .وطالب المعتصمون وزارة النفط بالتدخل في تامين فرص عمل لهم في شركة نفط الشمال ./انتهى

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