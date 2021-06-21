2021/06/21 | 09:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، ان تواجد حزب العمال الكردستاني (PKK) في المناطق الحدودية لمنطقة كردستان العراق، اصبح سببا لتوتر العلاقا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: "PKK" يوتر العلاقات العراقية مع دول الجوار) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: "PKK" يوتر العلاقات العراقية مع دول الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).