المقاومة الإسلامية بين فلسطين والتنظيم العالمي - ناجح شاهين

2021/06/21 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناجح_شاهين ناجح شاهين الإخوان جماعة عقائدية مجاهدة تسعى إلى استعادة مجد الإسلام العظيم لكي يقوم بدوره في إصلاح نفوس الأفراد وفي تنظيم المجتمعات عن طريق الدعوة إلى فكر هذه الجماعة التي تمثل الإسلام الصحيح.



وفي سبيل تلك الغاية لم تلجأ الحركة إلى استخدام الأساليب العنفية إلا في حالات قليلة يظل فهمها موضع جدال وأخذ ورد بين المؤرخين وعلماء السياسة.



ولا بد أن نجاح جماعة الإخوان البادي للعيان في الانتشار على نط ......





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