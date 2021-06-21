كابوس نتنياهو - نهاد ابو غوش

2021/06/21 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش شنت الوزيرة والقيادية السابقة في حزب الليكود ليمور ليفنات هجوما لاذعا على رفيقها ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، عبر سلسلة من المقالات التي كتبتها في "يديعوت أحرونوت" والمقابلات الصحفية لعدد من وسائل الإعلام.



دحضت ليفنات اتهامات نتنياهو للحكومة الجديدة بأنها حكومة يسار، فأظهرت أن أكثر من 70 في المائة من أعضاء حكومة نفتالي بينيت الجديدة محسوبون على كتل اليمين والوسط.



وبّخت ليفنات رئيسها الس ......





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