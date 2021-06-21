2021/06/21 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن سجلت انخفاضًا بنسبة 6٪ الأسبوع الماضي، حيث عزز تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية جاذبية المعدن ذي العوائد المنخفضة.ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5٪ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الذهب ترتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية المركز الخبري الوطني.

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