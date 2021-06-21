واشنطن تتطلع لرد إيجابي من بيونغيانغ بشأن الحوار

2021/06/21 | 09:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن المبعوث الأمريكي الجديد لكوريا الشمالية قوله اليوم الاثنين، إنه يتطلع للحصول على رد إيجابي من بيونغيانغ بشأن الحوار وذلك خلال زيارته إلى سول للاجتماع بنظرائه في كوريا الجنوبية واليابان.

ويقوم سونغ كيم بزيارة لكوريا الجنوبية تستغرق خمسة أيام وسط توقف محادثات نزع السلاح النووي مع بيونغيانغ.

وقال المسؤول الأمريكي “سنكون مستعدين للاحتمالين لأنه، كما تعلمون، لا نزال ننتظر رداً من بيونغيانغ بشأن الاجتماع”.

وعُين كيم في منصبه الجديد بعدما أجرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مراجعة على السياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية خلصت إلى ضرورة سعي واشنطن إلى إيجاد سبل عملية لدفع بيونغيانغ للتخلي عن أسلحتها النووية.

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