2021/06/21 | 09:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتمن الأمراض الشائعة حالياً مرض حصوات الكلى حصى الكلى واحدة من اضطرابات المسالك البولية التي لا تزال تنتشر في كل أنحاء العالم؛ ويمكن أن تكون مؤلمة جداً عند خروجها.هذه الحصى هي كتلة من الترسبات تتكون في داخل الكلى من جراء عدة أسباب.لذلك من المهم أن يحدد الطبيب ما هو نوع هذه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على الأطعمة المناسبة لمرضى حصى الكلى first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الأطعمة المناسبة لمرضى حصى الكلى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الأطعمة المناسبة لمرضى حصى الكلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).