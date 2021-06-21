المنتجات النفطية تزود الصحة ودوائرها بـ5.5 مليون لتر من الوقود

2021/06/21 | 09:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية تجهيزها دوائر ومؤسسات وزارة الصحة بـ (5,5) ملايين لتر خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 في جميع المحافظات في إطار دعم وزارة النفط للمؤسسات الصحية.

وقال وكيل أول مدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الشركة ودعما منها للمؤسسات الصحية في عموم البلاد بالتزامن مع مجابهتها لجائحة كورونا وجميع المستجدات الصحية، قامت بتجهيزها ومنذ بداية العام الحالي لغاية النصف الأول منه بكميات وفيرة من منتجات (البنزين وزيت الغاز) بلغت (5،5) ملايين لتر تم تجهيزها على شكل دفعات شهرية حسب الكميات المطلوبة من قبلهم”.

وأكد طالب “منح كميات استثنائية لوزارة الصحة بلغت (10) آلاف لتر/شهرياً تجهز لكل دائرة من دوائر صحة بغداد والمحافظات وللأشهر (حزيران وتموز وآب وأيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني) لأغراض فعاليات عمليات التطبيب المسائي التي تكافح نواقل الأمراض التي تبدأ مع حلول فصل الصيف”.

وبين أن “إنتاجية أسطول الشركة الناقل للمحروقات بلغت ما يقارب (60) مليون م3 خلال نيسان الماضي”، منوهاً بأن “عمليات نقل تلك الكميات الى المحافظات تمت عبر أسطول الشركة الخاص من الشاحنات والناقلات”.

وتابع: أن “عملية نقل المنتجات النفطية تتم وفق هذا النمط من بينها (المنتجات البيضاء التي تشمل البنزين والنفط الابيض وزيت الغاز) وكذلك (المنتجات السوداء التي تشمل الديزل والنفط الخام والخليط والنفثا) إضافةً الى (وقود الطائرات (R.T والزيوت والهيدروليك والغاز المعبأ والغاز الفل”، مؤكداً أن “هيئة النقل بملاكاتها تواضب على إيصال المنتجات النفطية الى جميع المحافظات وفق خطط منتظمة لضمان تحقيق الانسيابية وسرعة وصول المنتجات”.

في غضون ذلك، اكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس الحرص على الاسراع في تنفيذ مشاريع وخطط لتأهيل الوحدات الانتاجية لمصفى الصمود في بيجي واستئناف الطاقة الانتاجية الكاملة.

وقال يونس، خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة برنامج إعادة تأهيل مصفى الشمال بطاقة 150 ألف برميل باليوم : انه واستناداً لتوجيهات وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل بالاسراع في وضع برنامج زمني لاعادة اعمار مصفى الشمال فقد تم بحث آليات وبرنامج التأهيل بالجهد

الوطني .

واضاف يونس ان الوزارة ومن خلال تشكيلاتها تمكنت من اعادة تأهيل وتشغيل مصفى صلاح الدين 1 و2 والمصافي الخارجية التابعة لشركة مصافي الشمال، وتعمل حاليا على تطوير الانتاج فيها من خلال اضافة وحدات لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته.

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