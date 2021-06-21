2021/06/21 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد يحدد الايام الخاصة بمراجعة المواطنين لهذا القسم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يحدد الايام الخاصة بمراجعة المواطنين لهذا القسم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يحدد الايام الخاصة بمراجعة المواطنين لهذا القسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).