2021/06/21 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يحتفل عشاق التصوير حول العالم بيوم “السيلفي”، والذي يصادف 21 يونيو‎.‎ ‎ ‎وباتت صور‎ “‎السيلفي‎” ‎جزءا لا يتجزأ من أي حفل أو رحلة أو لقاء، كما أنها أصبحت ‏حاضرة حتى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في “يوم السيلفي”..



حقائق غريبة عن الهوس الخطير‎ المركز الخبري الوطني.

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