ذي قار: سقوط سيارة من جسر النبي إبراهيم ومصرع سائقها (صور)

2021/06/21 | 09:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي شخص مصرعه، جراء سقوط عجلة كان يقودها من مجسر النبي إبراهيم في محافظة ذي قار.

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وقال مصدر أمني لـ"ناس"، (21 حزيران 2021)، أن "سيارة نوع كيا فورتي من دون لوحات سقطت باتجاه كراج الناصرية بسبب السرعة المفرطة فجر اليوم، ما أسفر عن وفاة سائقها الذي لا يحمل مستمسكات ثبوتية".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية وانتظار ذويه للتعرف عليه".

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