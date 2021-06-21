2021/06/21 | 09:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأكد وصول إعصار قوي في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إلى ضواحي شيكاغو، مع ظهور حطام على شاشات الرادار، وفقا لما قاله خبراء الأرصاد الجوية.

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