2021/06/21 | 09:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية ليوم الاثنين (21 حزيران 2021).السعر في الصيرفات ( تقريبي) 149,000 148,000 —————————————— البصرة 149,250 —————————— اربيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الدولار تتخطى حاجز الـ149 دينارا في السوق العراقية لليوم المركز الخبري الوطني.

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