مجدداً.. أسعار الدولار ترتفع بالسوق العراقية

2021/06/21 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً جديداً بعد ان شهدت انخفاضاً خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، فقد جاء سعر بيع الـ100 دولار في العاصمة بغداد 149,000 دينار عراقي، أما الشراء فقد بلغ 148,000 دينار عراقي.

وفي محافظة البصرة، فقد جاء سعر بيع الدولار 149,250 دينار عراقي، أما في اربيل فقد جاء سعر البيع مقابل 149,000 دينار عراقي.

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