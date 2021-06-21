العراق يدخل

2021/06/21 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

يدخل العراق، اليوم الإثنين، الانقلاب الصيني، والذي يمثل بداية فصل الصيف فلكياً في الشمالي من الكرة الأرضية وبداية الشتاء في النصف الجنوبي.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه "اليوم فلكيا يسمى (الانقلاب الصيفي) وهو يحدث بنفس التوقيت كل عام، ويمثل بداية فصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الارضية ، وبداية فصل الشتاء في النصف الجنوبي، وفيه يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية ناحية الشمس وبذلك ستتعامد اشعة الشمس على مدار السرطان عند خط 23.5، وتبلغ ساعات النهار ذروتها ، ثم تبدأ بالنقصان التدريجي".

وأضاف عطية، أن "الانقلابات الصيفية والشتوية تحدث نتيجة ميلان محور دوران الأرض حول نفسها بزاوية 23.5 درجة على مستوى مدارها حول الشمس، علما ان اتجاه محور دوران الأرض في الفضاء أثناء دورانه حول الشمس يبقى ثابتا".

وتابع: "اما مناخيا فيمثل يوم 1/6 دخول فصل الصيف الذي يستمر 90 يوما وينتهي بدخول فصل الخريف مناخيا يوم 1/9".

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