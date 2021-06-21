محمد شياع السوداني يطالب وزارة النفط الإيفاء بالتزامها بتعيين الخريجين من ذوي الاختصاصات الهندسية

2021/06/21 | 10:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / طالب النائب محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، وزارة النفط الإيفاء بالتزامها بتعيين الخريجين من ذوي الاختصاصات الهندسية المختلفة وحسب قرار مجلس الوزراء الاخير (١٧٩) لسنة ٢٠٢١ الذي اجاز للشركات النفطية الرابحة بتعيين خريجي الكليات الهندسية وبمختلف اختصاصاتهم وسنوات التخرج كأجراء يوميين وذلك استثناء من قراري ٣١٥ و٣٣٧.واكد السوداني في بيان ، بعد لقائه ممثلين عن المهندسين المعتصمين منذ عام وعشرة اشهر امام شركة نفط ميسان خلال زيارته للمحافظة امس، وهم بمختلف الاختصاصات الهندسية (الميكانيك، والمدني، الحاسبات واختصاصات اخرى) والبالغ عددهم نحو (٢٦٠) مهندسا معتصما، انه "سيتابع هذا الموضوع مع مجلس الوزراء ووزارة النفط".واشار إلى ان "محافظة ميسان تحتل المرتبة الثانية من حيث انتاجية النفط وبحدود يصل الى (٦٠٠) الف برميل يوميا"، موضحا انها "من المحافظات الغنية لكنها لم تنصف ولم تحظ بالاهتمام الكافي".وبين ان "موضوع المهندسين المعتصمين تم متابعته سابقا وجرت لقاءات بين نواب المحافظة ووزارة النفط، التي اعطت وعدا بتعيينهم الا ان الوزارة لم تقم باي اجراء للتعيين رغم مرور فترة طويلة ما يشكل غبنا وهدرا لثروة العراق البشرية"./انتهى8

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