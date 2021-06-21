مديرية المخدرات تعلن القاء القبض على 34 متهماً في بعض المحافظات

2021/06/21 | 10:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية القبض على ( 34 ) متهما بمناطق مختلفة من البلاد.وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في المديرية ان "كل من اقسام مكافحة مخدرات واسط والديوانية والانبار وكركوك القوا القبض على متهمين اثنين،في حين القى قسم مكافحة مخدرات ميسان القبض على 4 متهمين،فيما القى قسم مكافحة مخدرات المثنى القبض على 7 متهمين،اما قسم مكافحة مخدرات بابل فقد القى القبض على 12متهما.واضاف ان" جميع المتهمين ضبطوا بالجرم المشهود وبحوزتهم مواد مخدرة متنوعة من الحبوب المخدرة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي،واحيلوا إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 / 32 ) مخدرات".وبينت المديرية ان" هذا الواجبات جاءت بناء عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني الدور المهم"./انتهى8

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