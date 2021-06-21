2021/06/21 | 10:08 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة كردية: نحو 27 ألف مواطن هاجر العراق خلال العام الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/21 | 10:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة كردية: نحو 27 ألف مواطن هاجر العراق خلال العام الحالي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة كردية: نحو 27 ألف مواطن هاجر العراق خلال العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).