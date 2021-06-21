السليمانية..صدور كتاب رياضي جديد

2021/06/21 | 10:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في مدينة السليمانية، مراسيم توقيع كتاب رياضي بعنوان (عقدين من المفاخر للرياضيين الكورد مع المنتخب العراقي 2000-2020) لمؤلفه الصحفي الرياضي الشاب هريز جمال.

وقال مؤلف الكتاب هريز جمال لـPUKmedia: ان هذا الكتاب يتضمن حياة ونشاطات الرياضيين الكورد الذين شاركوا في البطولات الدولية مع المنتخب العراقي خلال الـ20 سنة الماضية كالاولمبياد والبطولات العالمية والآسيوية والعربية.

واضاف: ان الكتاب يأتي بعد اعوام من العمل المتوصل لجمع المعلومات والبحوث حول جميع اللاعبين والحكام والمدربين الكورد ويتضمن الكتاب احاديث وسير ذاتية لاكثر من 300 رياضي.

يذكر ان المؤلف هريز جمال يعمل في مجال الصحافة الرياضية منذ اكثر من 15 عاماً ولديه كتابان وهما دليل الصحافة الرياضية وخلف خطوط الملاعب وشارك في تغطية العديد من البطولات الدولية خارج العراق.

PUKmedia خاص

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