كتلة الاتحاد الوطني: تشكيل تحالف كوردستان خطوة مهمة جداً

2021/06/21 | 10:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، بيانا حول توقيع اتفاق بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير لتشكيل تحالف كوردستان.

وقالت كتلة الاتحاد الوطني في البيان: قائمة تحالف كوردستان هي امتداد للسياسة الفعلية والحكيمة للرئيس مام جلال وكاك نوشيروان وفي يوم تأريخي تم التوقيق على اتفاق تشكيل هذا التحالف في السليمانية.

واضاف البيان: نحن اعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب في الوقت الذي نهنأ فيه عوائل الشهداء وجماهير الحزبين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير بهذه الخطوة المهمة والمصيرية، ووفقا لتجربتنا في بغداد ننتهز هذه الفرصة لكي نذكر الجميع باهمية وفاعلية وحدة القوى السياسية الكوردستانية وخاصة في الاوقات الحساسة وحين اصدار القوانين المهمة والعمل على تثبيت حقوق شعب كوردستان.

وتابع البيان: لدينا امل كبير بان يصبح هذا التحالف بعد انتخابات مجلس النواب العراقي عاملاً لتوحيد جميع القوى الكوردية من اجل حفظ التوازن في القرار السياسي باقليم كوردستان والعراق وبالنهاية تقوية موقع الكورد في بغداد.

PUKmedia ترجمة

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