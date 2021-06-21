الأمم المتحدة تتوقع تعافي الاستثمار العالمي خلال العام الحالي

2021/06/21 | 10:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم خلال العام الحالي بعد تراجعها بنسبة 35 % خلال العام الماضي نتيجة إجراءات الإغلاق التي شهدها العالم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وأدت إلى “تباطؤ المشروعات الاستثمارية القائمة”.

وقالت المنظمة في “تقرير الاستثمار العالمي 2021” الصادر اليوم الاثنين إن الاستثمار العالمي “سيستعيد بعض خسائر العام الماضي” من خلال النمو بمعدل يتراوح بين 10 و15% خلال العام الحالي.

وكان الاقتصاد العالمي قد انكمش خلال العام الماضي بأكثر من 3 %، لكن من المتوقع نموه بما يتراوح بين 5 و6 % خلال العام الحالي بحسب تقديرات البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ورغم النمو المتوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم مع نمو إجمالي الناتج المحلي، فإنها ستظل أقل بنسبة 25% عن مستواها في 2019 في أعقاب العام الماضي الصعب، بحسب جيمس شانج المسؤول في أونكتاد.

وكانت الاستثمارات في الدول المتقدمة قد تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 58% إلى 312 مليار دولار وهو أقل مستوى لها منذ 2003، حيث تراجعت الاستثمارات في أوروبا بنسبة 80% عن مستواها في 2019 في حين كانت الولايات المتحدة أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي رغم تراجعها بنسبة 40 % عن العام السابق.

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