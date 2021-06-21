الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

2021/06/21 | 10:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الاثنين، (21 حزيران 2021)ن بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 148,350 السعر في الصيرفات ( تقريبي) 147,750 148,750 أربيل / بورصة 148,575 البصرة / بورصة 148,650 الموصل / بورصة 148,650

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