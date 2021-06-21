اليوم.. خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الممتاز

2021/06/21 | 10:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ميثم الخفاجيتحتضن ملاعب بغداد والمحافظات، مساء اليوم الاثنين، خمسة لقاءات ضمن الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم الذي شهد فترة توقف اجباري بسبب ارتباط المنتخب الوطني بالتصفيات الآسيوية المزدوجة التي اقيمت مؤخراً في البحرين .حيث يحل فريق القاسم صاحب المركز الثامن عشر ضيفاً على أمانة بغداد السابع في مباراة يأمل منها الضيف في تحقيق نتيجة يصحح بها من المسار ويقترب من مناطق الأمان، رغم علمه بصعوبة الفريق المضيف خصوصاً وهو يلعب على أرضه . وفي اللقاء الثاني الذي سيجمع الكهرباء صاحب المركز الرابع عشر، وضيفه النجف الذي يحتل المركز الثالث في مباراة تقام على اديم ملعب التاجي، وسيعى فيها الغزلانت الى الحفاظ على موقعه بين الكبار ومزاحمة فريق الشرطة صاحب المركز الثاني الذي يبتعد عنه بنقطة واحدة، فيما يطمح أصحاب الأرض الى مواصلة النتائج الجيدة في الجولات السابقة. وفي مباراة اخرى يسعى فريق الزوراء الرابع، الى القفز الى وصافة الترتيب من بوابة مضيفه فريق الديوانية صاحب المركز الخامس عشر، ورغم الغيابات الاساسية التي يعاني منها النوارس، الا انه يسعى لتحقيق نتيجة طيبة والعودة بنقاط المباراة.ويحتضن ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السابعة والربع، قمة مباريات الجولة بين الشرطة صاحب المركز الثاني وضيفه فريق النفط صاحب المركز السادس، في لقاء يسعى فيها القيثارة الخضراء الى الحفاظ على وصافة الترتيب ومواصلة الضغط على المتصدر القوة الجوية، رغم الفارق في النقاط .واخيرا يحل فريق زاخو صاحب المركز الثامن ضيفاً على الميناء صاحب المركز التاسع على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة بعد رحلة طويلة يسعى فيها الضيف الى خطف النقاط الثلاث والابتعاد عن مضيفه بالمركز والنقاط . وتختتم منافسات الجولة يوم غد الأربعاء، باقامة لقاءين، الأول يجمع السماوة ونفط البصرة والثاني بين القوة الجوية والكرخ.

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