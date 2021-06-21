الداخلية توضح اسباب عدم اعادة 7 آلاف منتسب من المفسوخة عقودهم

2021/06/21 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن سبعة آلاف منتسب من المفسوخة عقودهم لم تجر إعادتهم إلى الخدمة، لأسباب مختلفة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "الوزارة اهتمت كثيراً بملف المفسوخة عقودهم، وبعد قرار إعادتهم بذلت الوزارة جهوداً كبيرة، وفعلاً تمكن اغلبهم من العودة للوزارة وهم بنحو 70 الف، ويمارسون عملهم ولهم كامل الحقوق وتصرف مستحقاتهم بالكامل ".

وأضاف المحنا أن "هنالك من تبقى منهم لسبب أو لآخر ويبلغ عددهم سبعة الاف، حيث هناك مفاتحات ومطالبات من قبل الوزارة في كل المحافل لضرورة إيجاد الشواغر والمقاعد لأن اي حركة في الملاك ترتبط بوزارة المالية والتخصيص".وتابع أن "وزارة الداخلية مستمرة في جهودها، من أجل إعادتهم".

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