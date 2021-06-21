2021/06/21 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حرّك عضو مجلس النواب، جمال المحمداوي، شكوى امام الادعاء العام العراقي وذلك ‏لعدم التزام وزير التربية بالمادة (15-أولاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته، فيما ‏استجاب القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجراءات قانونية ضد وزير التربية..



والإدعاء العام يستجيب (وثائق)‏ المركز الخبري الوطني.

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