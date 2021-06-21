نشاط في الرياح السطحية وغبار.. طقس ’بحر العراق’ لليومين المقبلين

2021/06/21 | 10:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الاثنين، النشرة الجوية والبحرية المتوقعة لمحافظة البصرة ليومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في "بحر العراق".

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وذكرت الشركة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (21 حزيران 2021)، أن الحالة الجوية والبحرية المتوقعة خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة ستكون على النحو الآتي:

الثلاثاء 22 – 06 – 2021

الـطــقــس: صحو وحار, مع فرصة لتصاعد غبار خفيف بسبب نشاط الرياح السطحية على بعض المناطق المكشوفة, ودرجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق.

الحرارة: الصغرى: 31، العظمى 48

الريـــاح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (15 – 40) كم/ساعة, تشتد احياناً لتصل الى أكثر من 50 كم/ساعة.

مدى الرؤيــــة: (8 – 10) كم، وفي الغبار أقل من (2 – 5) كم.

حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج: (1 - 5) قدم.

الريـــاح: شمالية غربية (15 – 45) كم/ساعة، تنشط احياناً الى أكثر من (55) كم/ساعة.

درجة حرارة الماء: 29

الأربعاء 23 – 06 – 2021

الـطــقــس: صحو مع فرصة لتصاعد غبار خفيف بسبب نشاط الرياح السطحية على بعض المناطق المكشوفة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق.

درجات الحرارة: الصغرى 30، العظمى 46

الريـــاح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة (15 – 40) كم/ساعة, تشتد احياناً لتصل الى أكثر من 55 كم/ساعة.

مدى الرؤيــــة: (8 – 10) كم، وفي الغبار أقل من (2 – 5) كم.

حالة البحر: خفيف الى معتدل الموج، ارتفاع الموج: (1 - 5) قدم.

الريـــاح: شمالية غربية (20 – 40) كم/ساعة، تنشط احياناً الى أكثر من (55) كم/ساعة.

درجة حرارة الماء: 29

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