تعرف على الدول الاكثر تضررا من كورونا لغاية اليوم

2021/06/21 | 10:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى قرابة 178.5 مليون إصابة، بينما زاد عدد الوفيات جراء الوباء على 4 ملايين حالة وفاة، فيما بلغ عدد اللقاحات التي تم تقديمها للسكان في مختلف أنحاء العالم أكثر من 2.6 مليار جرعة لقاح.فقد أظهر مركز جامعة جونز هوبكينز لرصد فيروس كورونا في […]

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