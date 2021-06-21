بَرْحِيَّة العراق....شعر

2021/06/21 | 10:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعر: د.لطيف القصّاب

مُسْتَسْلمٌ فرّ أو مسْتَقْتِلٌ بَطَلُ

...ذلّتْ لكِ الكلُّ مَن ظلّوا ومَن

رحلوا

يا عمَّةَ القوم مِخْضَرّةً أبدًا

...ومُخْصِبٌ طلْعُها والكرْبُ

والوَشَلُ*

امراةٌ، رَجُلٌ في

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