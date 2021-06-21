العراق يواصل صدارة الدول العربية بوفيات وإصابات كورونا - عاجل



العراق يواصل صدارة الدول العربية بوفيات وإصابات كورونا - عاجل
2021/06/21 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  بغداد اليوم - متابعة

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، أن أكثر من 178.35 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و19985 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                  إجمالي الوفيات             عدد الإصابات 

 

-  الولايات المتحدة                   601645              33702760

-  الهند                              386713              29881965

-  البرازيل                          500800              17883750

-  فرنسا                             110724              5755496

-  تركيا                             49122                5361208

-  روسيا                            288437               5299215

-  المملكة المتحدة                    127970               4620968

-  إيطاليا                            127253               4252095

-  الأرجنتين                          88247                4242763

-  كولومبيا                           99335                3917348

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها         عدد الوفيات                    عدد الإصابات

 

25- العراق          16860                      1283305

35- الأردن           9656                        745978

41- الإمارات         1752                        610179

‏42- لبنان             7819                       543371

43- المغرب           9237                        526363

44- السعودية         7663                        473112

 

ويعتمد إحصاء "رويترز" على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

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