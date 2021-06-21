سبعة أفلام حول موضوع المناخ ضمن مهرجان كان المقبل

2021/06/21 | 10:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا/كشف مهرجان كان السينمائي عن الأفلام السبعة المدرجة في فئة مخصصة لموضوع المناخ ضمن دورته الرابعة والسبعين التي تقام من 6 إلى 17 يوليو المقبل، تهدف إلى «تجسيد» التزام المهرجان سينمائياً البيئة.وعدّ المنظمون في بيان أن «السينما تساهم أيضاً سنة 2021 في الوعي (المناخي) والدفاع عن الكوكب»، علماً أن المهرجان يطبق هذه السنة سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من بصمته البيئية، كاعتماد السيارات الكهربائية والإقلال من استخدام الورق واقتطاع مساهمة مناخية من رسوم الحصول على بطاقة اعتماد لحضور العروض.ومن بين الأعمال التي تُعرض في المهرجان فيلم لوي غاريل «لا كروازاد» من بطولة ليتيسيا كاستا، وفيه «يتولى الأطفال السلطة لحماية الكوكب».أما الأفلام الأخرى فوثائقية، وبينها «أنيمال» لسيريل ديون عن مراهقين ملتزمين مكافحة تدهور التنوع الحيوي، و«مارشيه سور لو» للممثلة والمخرجة آيسا مايغا عن آثار الاحترار على بلدة في النيجر./انتهى

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