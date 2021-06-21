2021/06/21 | 10:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن دولة القانون تعزو تعطيل استجواب وزراء الكاظمي لـ”المجاملات السياسية”

عزت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى الحسيني، الاثنين، تعطيل استجواب وزراء حكومة الكاظمي إلى المجاملات السياسية والحزبية، فيما انتقدت الأسلوب الذي اتبعته بعض القوى السياسية في الدفاع عن بعض الوزراء.

وقالت الحسيني إن “تعطل الاستجوابات داخل مجلس النواب لايخلوا من المجاملة السياسية على حساب المطالب الشعبية المطالبة بالاصلاح التنفيذي”.

واضافت أنه “لا يوجد مبرر لتعطيل الاستجوابات الا اذا كانت حكومة الكاظمي أفضل من الشعب العراقي”، داعية هيئة رئاسة مجلس النواب الى “القيام بمسؤولياتها المنوط بها في تفعيل الدور التشريعي والرقابي”.

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