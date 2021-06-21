هكذا دمرت إسرائيل المفاعل النووي العراقي قبل 40 عاما

2021/06/21 | 10:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف طيارون إسرائيليون تفاصيل العملية التي قاموا بها لتدمير المفاعل النووي العراقي قبل أربعين عاما، من خلال عملية أطلقوا عليها اسم “الأوبرا”.وأضاف عاموس يادلين، أحد هؤلاء الطيارين، في مقابلة مع موقع ويللا، أن “طائرته رقم 107 أقلعت عبر الأردن والسعودية إلى بغداد في حزيران/ يونيو 1981 من قاعدة عتصيون التابعة للقوات الجوية.

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