الطائفية والفساد الإداري والبطالة والفقر روافد تصب في حفرة الإرهاب - فلاح أمين الرهيمي

2021/06/21 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي يقول أهل العلم والمعرفة (اتعظ بالماضي لتكون أكثر خبرة في المستقبل).



الدماء ودموع الأرامل واليتامى لم تجف والآثار المدمرة للعيان واضحة ومكشوفة ولا زال الشعب يعاني من آثارها وآلامها.



إن ممارسات داعش وأعمالها ونشاطها في العراق كحرب العصابات والحرب الاستنزافية اليومية لا زالت تؤدي خسائر مادية ومعنوية وضحايا من الجيش وقوى الأمن الداخلي والحشد والأبرياء من أبناء الشعب.



في السابق الأسباب التي أدت إلى ......





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