النّسويّة كحبل غسيل - نادية خلوف

2021/06/21 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف خلال مسيرة حياتي العشوائية التي منحتني الكثير ، و أخذت مني الكثير عرفت أنّه لا قيمة للإنسان في المجتمع العربي بشكل عام و السّوري بشكل خاص، وهذا لا ينطبق على المرأة فهي لم تصنّف في بلادنا كإنسان بعد ! أحبّ التّعميم ، فنسبة عشرة بالمئة من المجتمع لا تمنحنا إمكانية عدم التعميم – هذا إن وجدت-!منذ أن شكلت الأحزاب السياسية تنظيمات نسوية وشبابية نتصارع على الفوز بقيادتها، و الأحزاب تشبه إلى حدّ كبير ......





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