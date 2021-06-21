التخطيط: المصادقة على نحو 70 مشروعا في ذي قار

2021/06/21 | 10:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، المصادقة على نحو 70 مشروعا بمختلف القطاعات في محافظة ذي قار.وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان، ان “وزير التخطيط خالد بتال النجم، خوّل صلاحياته الخاصة بتهيئة ملفات زيادة كلف المشاريع الى الوكيل الفني للوزارة ومدير عام دائرة تخطيط القطاعات من اجل الاسراع في انجاز مشاريع محافظة […]

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