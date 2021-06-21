الداخلية تتحدث عن 7 آلاف منتسب من المفسوخة عقودهم: الجهود مستمرة لإعادتهم

2021/06/21 | 10:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، أن سبعة آلاف منتسب من المفسوخة عقودهم لم تجر إعادتهم إلى الخدمة، لأسباب مختلفة.

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وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعه "ناس" (21 حزيران 2021) إن "الوزارة اهتمت كثيراً بملف المفسوخة عقودهم، وبعد قرار إعادتهم بذلت الوزارة جهوداً كبيرة، وفعلاً تمكن اغلبهم من العودة للوزارة وهم بنحو 70 ألف منتسب، ويمارسون عملهم ولهم كامل الحقوق وتصرف مستحقاتهم بالكامل".

وأضاف المحنا أن "هنالك من تبقى منهم لسبب أو لآخر ويبلغ عددهم سبعة الاف، حيث هناك مفاتحات ومطالبات من قبل الوزارة في كل المحافل لضرورة إيجاد الشواغر والمقاعد لأن اي حركة في الملاك ترتبط بوزارة المالية والتخصيص".

وتابع أن "وزارة الداخلية مستمرة في جهودها، من أجل إعادتهم".

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